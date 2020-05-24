24 May 2020 11:14
Journalist ID: 1942
News Code: 83799132
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İran’ın bazı keentleride Ramazan Bayramları kılındı

Tahran, IRNA- koronavirüs yayılmasının sıfır veya çok az olduğu İran’ın bazı şehirlerinde bugün soryal mesafe korunarak Ramazan Bayramları kılındı.

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