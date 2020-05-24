Tahran, IRNA- koronavirüs yayılmasının sıfır veya çok az olduğu İran’ın bazı şehirlerinde bugün soryal mesafe korunarak Ramazan Bayramları kılındı.
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İran Savunma Bakanı İslam ülkeleri Savunma Bakanlarının Ramazan Bayramını kutladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İslam ülkeleri Savvunma…
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İran’ın bazı keentleride Ramazan Bayramları kılındı
Tahran, IRNA- koronavirüs yayılmasının sıfır veya çok az olduğu İran’ın bazı şehirlerinde bugün…
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Venezuela Petrol Bakanı İran’ı takddir etti
Tahran, IRNA- İran tankeri Forçun’un Venezuela’ya yaklaşırkn o ülkenin yeni petrol bakanı Tareck…
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İran'dan Irak'la ekonomik iş birliğini yükseltmeye vurgu
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Irak Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi…
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Ulusal çıkarlara saldıranlar karşısında bir bütün olarak duracağız
Hemedan, İRNA- İranlı Yahudilerin İslami Şura Meclisi'ndeki milletvekili Siyamek Merre Sıddik,…
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Süleyman Soylu, ABD'nin İranlı meslektaşını yaptırım listesini almasını kınadı
Tahran, İRNA- Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İranlı meslektaşı Abdürrıza Rahmani Fazli…
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Uluslararası örgütler Siyonistlerin cinayetlerine sessiz
Pekin, İRNA- İran'ın Tokyo Büyükelçisi Murtaza Rahmani Müvehhid, uluslararası kurum ve örgütlerin…
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İranlı futbolcu Serdar Azmun, Asya kıtasının en değerli üçüncü futbolcusu
Tahran, İRNA- İranlı yıldız futbolcu Serdr Azmun, transfermarket sitesi tarafından Asya kıtasının…
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İran'da yarın Ramazan Bayramı
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei Ofisi, yarın 24 Mayıs gününün Ramazan…
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İslami Şura Meclisi Başkanı'ndan Ramazan Bayramı kutlaması
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Ramazan Bayramı'nnı İslam ülkelerindeki…
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