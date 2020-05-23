Mahabad, İRNA- İran-Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan'ın güneydoğusunda yer alan Miyandoab (Goşaçay) bölgesine bağlı Baruk ilçesi Acırlı mevkiinde doğa, bahar mevsiminde muhteşem manzaralar oluşturuyor. Kameraman: Zeynelabidin Şeyhi
-
İran'dan Irak'la ekonomik iş birliğini yükseltmeye vurgu
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Irak Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi…
-
Ulusal çıkarlara saldıranlar karşısında bir bütün olarak duracağız
Hemedan, İRNA- İranlı Yahudilerin İslami Şura Meclisi'ndeki milletvekili Siyamek Merre Sıddik,…
-
Süleyman Soylu, ABD'nin İranlı meslektaşını yaptırım listesini almasını kınadı
Tahran, İRNA- Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İranlı meslektaşı Abdürrıza Rahmani Fazli…
-
Uluslararası örgütler Siyonistlerin cinayetlerine sessiz
Pekin, İRNA- İran'ın Tokyo Büyükelçisi Murtaza Rahmani Müvehhid, uluslararası kurum ve örgütlerin…
-
İranlı futbolcu Serdar Azmun, Asya kıtasının en değerli üçüncü futbolcusu
Tahran, İRNA- İranlı yıldız futbolcu Serdr Azmun, transfermarket sitesi tarafından Asya kıtasının…
-
İran'da yarın Ramazan Bayramı
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei Ofisi, yarın 24 Mayıs gününün Ramazan…
-
İslami Şura Meclisi Başkanı'ndan Ramazan Bayramı kutlaması
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, Ramazan Bayramı'nnı İslam ülkelerindeki…
-
Cumhurbaşkanı Ruhani İslam ülkelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam ülkeleri liderlerine gönderdiği ayrı ayrı mektuplard…
-
Miyandoab Baruk bölgesinin bakir doğasından güzel manzaralar
Mahabad, İRNA- İran-Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan'ın güneydoğusunda yer alan Miyandoab…
-
Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, İslam ülkelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Birincis Yardımcısı İshak Cihangiri, Ramazan Bayramı'nı İslami…
yorumunuz