23 May 2020 20:36
Journalist ID: 2391
News Code: 83798748
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Miyandoab Baruk bölgesinin bakir doğasından güzel manzaralar

Mahabad, İRNA- İran-Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan'ın güneydoğusunda yer alan Miyandoab (Goşaçay) bölgesine bağlı Baruk ilçesi Acırlı mevkiinde doğa, bahar mevsiminde muhteşem manzaralar oluşturuyor. Kameraman: Zeynelabidin Şeyhi

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