Şiraz, İRNA- Safevi döneminden kalma Lütfali Han Zend Caddesi'nde Hz. Şahçırak Türbesi'nin yakınında yer alan Han Medresesi, bir dönem İran'ın en ünlü filozoflarından Molla Sadra'nın ders verdiği tarihi bir medresedir. Fotoğrafçu: Şivasadat Attaran
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Umarız ABD yanlış bir şey yapmaz
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 104 bin 72'ye ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Tahran, İRNA- Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Said Nemeki, Ramazan Bayramı'nı İslami ülkelerdek…
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Şiraz Han Medresesi
Şiraz, İRNA- Safevi döneminden kalma Lütfali Han Zend Caddesi'nde Hz. Şahçırak Türbesi'nin…
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Savunma Bakanlığı: İran'ın caydırıcılık gücü yükselmektedir
Tahran, İRNA- Savunma Bakanlığı yayınladığı mesajında, 'Savunma Bakanlığı olarak küresel gelişmeleri…
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Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı, Kudüs’in hürriyetinin…
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