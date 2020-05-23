23 May 2020 13:18
Journalist ID: 2391
News Code: 83798042
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Şiraz Han Medresesi

Şiraz, İRNA- Safevi döneminden kalma Lütfali Han Zend Caddesi'nde Hz. Şahçırak Türbesi'nin yakınında yer alan Han Medresesi, bir dönem İran'ın en ünlü filozoflarından Molla Sadra'nın ders verdiği tarihi bir medresedir. Fotoğrafçu: Şivasadat Attaran

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