Şiraz Han Medresesi

Şiraz, İRNA- Safevi döneminden kalma Lütfali Han Zend Caddesi'nde Hz. Şahçırak Türbesi'nin yakınında yer alan Han Medresesi, bir dönem İran'ın en ünlü filozoflarından Molla Sadra'nın ders verdiği tarihi bir medresedir. Fotoğrafçu: Şivasadat Attaran