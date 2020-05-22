22 May 2020 17:12
Journalist ID: 1942
News Code: 83797369
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Kudüs Gününde Tahran Caddeleri

Tahran, IRNA- Ramazan ayının son Cuma günü olan Kudüs Gününde bu sene korona salgını dolayısıyla yürüyüşler düzenlenmei fakat bazı kişiler Filistin halkı ile birlikteliklerini göstermek için bayraklar ve dövizlerle meydanlara çıktılar.

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