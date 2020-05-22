Bocnurd’da Gül Hasadı

Bocnnurd, IRNA- Bocnurd’a bağlı Hedagli köyü, Gül Koyü olarak anılmaktadır. Köyde gül hasadı zamanı bugünlerden itibaren başlamakta ve yaklaşık 3 hafta süre ile evam edecektir. Kuzey Horasan ilinde 350 hhektar gül bahçesi mevcuttur.