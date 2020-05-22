22 May 2020 15:17
Journalist ID: 1942
News Code: 83797270
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Bocnurd’da Gül Hasadı

Bocnnurd, IRNA- Bocnurd’a bağlı Hedagli köyü, Gül Koyü olarak anılmaktadır. Köyde gül hasadı zamanı bugünlerden itibaren başlamakta ve yaklaşık 3 hafta süre ile evam edecektir. Kuzey Horasan ilinde 350 hhektar gül bahçesi mevcuttur.

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