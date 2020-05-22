Bocnnurd, IRNA- Bocnurd’a bağlı Hedagli köyü, Gül Koyü olarak anılmaktadır. Köyde gül hasadı zamanı bugünlerden itibaren başlamakta ve yaklaşık 3 hafta süre ile evam edecektir. Kuzey Horasan ilinde 350 hhektar gül bahçesi mevcuttur.
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Vaizi: Kudüs’ü hürriyeti dünya Müslümanların birliği ile elde edileceektir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı, Kudüs’in hürriyetinin…
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Kudüs Gününde Tahran Caddeleri
Tahran, IRNA- Ramazan ayının son Cuma günü olan Kudüs Gününde bu sene korona salgını dolayısıyla…
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Saadet Partisi Milletvekili Karaduman : Ne olursa olsun İsrail mutlaka zail olacaktır
Ankara, IRNA- Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İsrail’in mutlaka zail…
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Bocnurd’da Gül Hasadı
Bocnnurd, IRNA- Bocnurd’a bağlı Hedagli köyü, Gül Koyü olarak anılmaktadır. Köyde gül hasadı…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 102 bini geçti
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Ayetullah Hamenei’nin Kudüs Günü konuşmasından kareler
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu sene Kudüs Günü olayısıyla…
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Ayetullah Hamenei: Filistin faciasının esas suçlusu, batılı devletler ve şeytani politikalarıdır
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyi Ali Hamenei, ‘’İmam Humeyni'nin akıllıca…
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Dışişleri Bakanlığı: Siyonist rejim ölüm makinesidir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Kudüs Gününde Siyonist rejimin soykırım…
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Dünya Kudüs Günü, İslam İnkılabı Rehberinin Kudüs Günü konuşması başladı
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin Ramazan’ın son Cuması…
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Zarif: İsrail uluslararası barış ve istikrar için en büyük tehdittir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İsrail’in uluslararası…
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