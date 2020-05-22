22 May 2020 14:51
Journalist ID: 1942
News Code: 83797246
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Ayetullah Hamenei’nin Kudüs Günü konuşmasından kareler

Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu sene Kudüs Günü olayısıyla televzyondan canlı olarak önemli bir konuşma yaptılar.

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