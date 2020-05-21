21 May 2020 14:05
Journalist ID: 1942
News Code: 83796240
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İlam Taş ve Fosil Müzesi

İlam, IRNA- Henüz resmi olarak açılışı yapılmayan İlan ilinin taş ve fosil müzesinden görüntüler.

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