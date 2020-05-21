İlam Taş ve Fosil Müzesi

İlam, IRNA- Henüz resmi olarak açılışı yapılmayan İlan ilinin taş ve fosil müzesinden görüntüler.
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Perinçek: Kudüs Günü merhum İmam Humeyni’nin gelecek nesillere bıraktığı bir mirastır
Ankara, IRNA- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kudüs Gününün İmam Humeyni tarafından…
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Ruhani: Kudüs Günü, Müslümannların, İslam ülkülerini savunmada birlik ve beraberliklerinin simgesidir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhhurbaşkanı Hasan Ruhani Kudüs Günü dolayısıyla yayınladığı…
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Cihangiri: İran korona ile mücadeledeki tecrübelerini Irak’a aktarmaya hazırdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, İran’ın…
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Dışişleri Bakanlığı: Filistin halkını yurtsuz bırakmak kabul edilemez
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Filistin halkının yurtsuz bırakılmasının…
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Zarif: Filistinliler batı medeniyetinin cinayetlerinin bedelini ödmemeli
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Filistinlilerin…
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Ali Dai, Asyanın en iyi Forvet ünvanını kazandı
Tahran, IRNA- Dünyaın en iyi milli gol atan Futbol oyuncusu Ali Dai, yapılan oylamada Asya…
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Amerikalı akademisyen: Kudüs Günü, dünyanın Siyonnistlerin işgaline muhalefetin simgesidir
Tahran, IRNA- Kaliforniya Devlet Üniversitesi Tarih Hocalarından Devid Yakubiyan, Kudüs Gününün…
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Cihangiri: Kudüs hala hür ve mazlum dünyanın kalbidir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkaı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, Kudüs’ün…
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Eski Sırp Diplomat: Filistin meselesinin tek çözüm yolu İslam ülkelerinin birliğidir
Tahran, IRNA- Sırbstan’ın eski diplomatlarında Petar Stoviç, Trump’ın en iyi kendi ülkesinin…
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Iraklı milletvekili: Dünya Kudüs Günü yürüyüşleri Filistinlilerin meşru haklarını garanti altına alıyor
Bağdat, İRNA- Irak Parlamentosu Hukuk Komitesi üyesi Hüseyin el-Esedi, her yıl Ramazan ayını…
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