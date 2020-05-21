21 May 2020 12:48
Journalist ID: 1942
News Code: 83796094
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Tahran’da Kudüs Günü işaretleri

Tahran, IRNA- Tahran genelinde Kudüs Gününü ile ilgili bir çok grafiti ve sokak isimleri mevcuttur.

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