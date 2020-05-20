Zencan, IRNA- Zencan- Mahneşan’a 100 km mesafede ve Şekürçi köyü yanında bulunan Leylekler Kalesi, uygun havası ve sulak iklimi ile Leyleklerin yuva kurmak için tercih ettiği bir bölgedir.
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Rus yetkili: Kudüs Günü, Filistin’in kurtarılması için şartları hazırlamaktadır
Moskova, IRNA- Rusya’nın Kavimlerarası Konsey üyesi İsmail Şabanov, Dünya Kudüs Gününün Filistin’in…
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Sırp akademisyen: Trump’ın Filistin meselesinin çözümü için önerisi İsrail’in önerisidir
Belgrad, IRNA- Sırp akademisyen Miça Jivoinoviç, Trump’ın Filistinle ilgili önerisnin asşında…
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Musevi: Trump’ın WHO’ya mektubu yanlış zamanda yanlış bir çabadır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Bahram Kasımi, ABD…
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Leylekler Kalesi
Zencan, IRNA- Zencan- Mahneşan’a 100 km mesafede ve Şekürçi köyü yanında bulunan Leylekler…
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Nazenin Zağeri'nin izin süresi yeniden uzatıldı
Tahran, İRNA- İran'da milli güvenliğe karşı suç işlediği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına…
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Şiraz Hacı Nizamülmülk Camii
Şiraz, IRNA- Kaçarlar döneminden kalma Hacı Nizamülmülk camii, kendine has mimarisi ile 20…
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Romanya çocuk resim karşılaşmalarında İranlı çocuklar 5 ödül kazandı
Tahran, IRNA- Romanya 3. Çocuk resim yarışmalarında İranlı çocuklar 5 ödül kazandılar.
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BM, İran’ın Korona ile mücadeledeki çabalarını takdir etti
Tahran, IRNA- BM’nin İran koordinatörü Ugoçi Denilz, BM’nin Tahran’ın az glirli aileler ve…
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Savunma Bakanı: Herhangi bir tacize tahammül etmeyeceğiz
Tahran, İRNA- Savunma Bakanı General Emir Hatemi, 'Herhangi bir tacize tahammül etmeyeceğiz.…
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Dünya Kudüs Günü müslümanların ve özgür insanların işgalciliğe karşı birliklerinin simgesidir
Tahran, İRNA- İran'ın Beyrut Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Abbas Hameyar, Dünya Kudüs Günü'nü…
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