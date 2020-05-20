20 May 2020 19:49
Journalist ID: 1942
News Code: 83795337
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Leylekler Kalesi

Zencan, IRNA- Zencan- Mahneşan’a 100 km mesafede ve Şekürçi köyü yanında bulunan Leylekler Kalesi, uygun havası ve sulak iklimi ile Leyleklerin yuva kurmak için tercih ettiği bir bölgedir.

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