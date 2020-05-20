20 May 2020 19:35
Journalist ID: 1942
News Code: 83795318
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Şiraz Hacı Nizamülmülk Camii

Şiraz, IRNA- Kaçarlar döneminden kalma Hacı Nizamülmülk camii, kendine has mimarisi ile 20 yıla yakınndır İran milli eserler listesinde yer almaktadır.

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