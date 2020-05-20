20 May 2020 14:59
Journalist ID: 2391
News Code: 83794912
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Çaharmahal ve Bahtiyari'deki meşe ormanları

Şehrikürd, İRNA- Çaharmahal ve Bahtiyari'deki meşe ormanları, bahar aylarında bölgede çok güzel manzaralar oluşturmaktadır. Bu ormanlar, hava akışının yanı sıra toprak erozyonu ve selleri önleme konusunda katkı sağlıyor. Kameraman: Ahmed Riyahi Dehkürdi

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