Şehrikürd, İRNA- Çaharmahal ve Bahtiyari'deki meşe ormanları, bahar aylarında bölgede çok güzel manzaralar oluşturmaktadır. Bu ormanlar, hava akışının yanı sıra toprak erozyonu ve selleri önleme konusunda katkı sağlıyor. Kameraman: Ahmed Riyahi Dehkürdi