Kent müzeleri kalıbında Kazvin'in özgünlüğünden görüntüler

Kazvin, İRNA- Dünya Müze Günü, 18 Mayıs'ta Uluslararası Müze Konseyi tarafından her yıl düzenlenen uluslararası bir etkinliktir. Bu günde, her ülkede olduğu gibi, İran'da da insanlığın somut ve somut olmayan mirasını koruyan ve toplumun hizmet ve gelişimine katkı sağlayan müzelerin önemi, çeşitli etkinliklerle halka aktarılmaya çalışılmaktadır. Bu gün dolayısıyla Kazvin kenti, zengin müzeleri ile zengin tarihi ve kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi.
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Ebu Şerif: Yüzyıl Anlaşmasının hedefi İslami birliğe darbe indirmektir
Tahran, IRNA- Filistin İslami Cihad’ın Tahran Temsilcisi Nasır Ebu Şerif, Yüzyıl anlaşmasının…
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Dışişleri Bakanlığı: Avrupa, İsrail’in acımasızlıkları karşısında cesaretli adımlar atsın
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa’nın dünya kamuoyu vicdanının…
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Dünya’nın en büyük el yazma Kuran-i Kerimi Meşhed’de görücüye çıktı
Meşhed, IRNA- Dünya’nın en büyük el yazma Kuran-i Kerim’i internet ortamında görücüye çıktı.
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Amerikalı Yahudi aktivist: Kudüs Günü dünyada halklara ilham vermektedir
New York, IRNA- Pink Code grubunun aktivistlerinden aynı anda Yahudi olan Ariel Gold, Kudüs…
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Dünya Kudüs Günü Törenleri Organizatöründen İslami merkezlerin pasifliği ile ilgili uyarı
Londra, İRNA- Dünya Kudüs Günü Törenleri organizatörlüğünü üstlenen İngiltere İslam İnsan Hakları…
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Hamas: Bazı Arap ülkeleri İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi peşindedir
Taran, IRNA- Hamas’ın Tahran temsilcisi Halit Kudumi, bazı Arap ülkelerinin siyoist rejimle…
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Haşdi Şabir Başkan Yardımcısı: Filistin ülküsünün canlı kalması İmam Humeyni ve Ayetullah Hamenei sayesindir
Bağdat, IRNA- Haşdi Şabi Operasyonları Başkan Yardımcısı Abu Ali El Basri, Filistin ülküsünün…
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Tunuslu Politikacı: İran tüm Filistinli grupları desteklemektedir
Tahran, IRNA- Şeit Mohhammad El İbrahimi’nin eşi ve Tunus Halk Hareketinin liderlerinden Mobareke…
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Aşina: İran’ın uluslararası arenada isnat edilen haberlerinin çoğu IRNA’ya aittir
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Müşaviri ve Cumhurbaşkanlığı Stratejik Aaştırmalar Merkezi…
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Tunus: Kudüs bağımsız Filistin’in başkenti kalacaktır
Tahran, IRNA- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kudüs’ün bağımsız Filistin’in başkenti olarak…
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