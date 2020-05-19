Kent müzeleri kalıbında Kazvin'in özgünlüğünden görüntüler

Kazvin, İRNA- Dünya Müze Günü, 18 Mayıs'ta Uluslararası Müze Konseyi tarafından her yıl düzenlenen uluslararası bir etkinliktir. Bu günde, her ülkede olduğu gibi, İran'da da insanlığın somut ve somut olmayan mirasını koruyan ve toplumun hizmet ve gelişimine katkı sağlayan müzelerin önemi, çeşitli etkinliklerle halka aktarılmaya çalışılmaktadır. Bu gün dolayısıyla Kazvin kenti, zengin müzeleri ile zengin tarihi ve kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi.