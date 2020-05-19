19 May 2020 15:42
Journalist ID: 2394
News Code: 83793076
0 Persons

İran'ın doğal başkenti: Yasuc

Yasuc, İRNA- Kohgiluye ve Buyer Ahmed ilinin merkezi Yasuc, eşsiz doğal cazibe merkezleri ile İran'ın doğal başkenti olarak biliniyor.

yorumunuz

You are replying to: .
9 + 1 =