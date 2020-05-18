18 May 2020 17:49
Journalist ID: 1942
News Code: 83792218
0 Persons

Savalan yaylalarında Bahar güzellikleri

Erdebil, IRNA- Bu sene ilkbahar’da yağan yağmurlardan dolayı, 4811metre yükseklikteki Savalan dağının yaylaları bir başka yeşildir.

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 5 =