18 May 2020 17:39
Journalist ID: 1942
News Code: 83792197
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Hir cam asma köprüsü

Erdebil, IRNA- Erdebil kentinin Hir bölgesinde bulunan asma cam köprü tamamlanarak, ziyaretçilerini beklemektedir.

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