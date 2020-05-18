Uluslararası Kuru Göl Sulak Alanı'ndan manzaralar

Tebriz, İRNA- Tebriz'in 60 km doğusunda Bostanabad kentine bitişik Uluslararası Kuru Göl Sulak Alanı, iyi yağış ve su akışı nedeniyle bu yıl iyi bir durumda ve binlerce göçmen ve yerli kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Fotoğrafçı: Kazım Yusifi