Gilan’da bahar mevisimi çay hasadından kareler

Gilan, İRNA- Şiddetli yağışlar nedeniyle Gilan tarlalarında bahar çayı hasadı başladı. İlkbaharda İran'ın kuzey bölgelerindeki bahçelerinden hasat edilen çay, yaz ve sonbaharda üretilen çaylardan daha acı ve daha büzücü bir tada sahiptir. Mümtaz, Şikeste, Kalem, Baruti ve Hak, İran'ın kuzeyinde üretilen önemli kuru çay çeşitleridir. Gilan ve Mazenderan'ın sırasıyla 55 bin ve 25 bin hektar çay bahçesi var. Foroğrafçı: Emin Rahmani