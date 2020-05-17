17 Mayıs; büyük İranlı şair ve bilim adamı Ömer Hayyam Ulusal Günü,

Nişabur, İRNA- 17 Mayıs günü, tıp, matematik ve astronomi de dahil olmak üzere çeşitli bilimlerin ilerlemesine katkıda bulunan seçkin bir akademisyen olan Ömer Hayyam Nişaburi'nin (1048-1131) doğum günü olarak Ömer Hayyam Ulusal Günü adıyla İran'da kutlanmaktadır. Hayyam, dünya bilim tarihi için önemli bir yerdedir. Dünyanın ilk rasathanesini kurmuştur. Birçok bilimsel çalışması olduğu bilinmektedir. Ömer Hayyam'ın mezarı İran tarihi ve kültürel turistik merkezlerinden biridir. Mezar 1962 yılında yapılmıştır.