Ester ve Mordecai'nin kabri

Hemedan, İRNA- Hemedan'ın Ester sokağındaki yangın haberi, bir kez daha dünya Yahudilerinin ünlü ve popüler yerlerinden biri olan Ester ve Mordecai Kabri'nin adını, yerli ve yabancı medyanın gündemine oturttu. Görüntülerde Tahran Yahudileri Derneği Başkanı Hümayun Same Yeh'in olay yerinde incelemede bulunmasından ve İRNA'nın yangın sonraki ilk görüntülerinden kesitler yer almaktadır.



