18 May 2020 00:00
Journalist ID: 2394
News Code: 83790520
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Kamera merceğinden Buehşr Fars Körfezi Bölge Müzesi

Buşehr, İRNA- 2008 yılında kurulan ve konsolosluk binası ile Frenk Şapkası Binası'ndan oluşan Buşehr Fars Körfezi Bölge Müzesi, Buşehr Limanı'nın Sebzabad bölgesinde yer alıyor. Fotoğrafçı: Abbas Haydari

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