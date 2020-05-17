Kamera merceğinden Buehşr Fars Körfezi Bölge Müzesi

Buşehr, İRNA- 2008 yılında kurulan ve konsolosluk binası ile Frenk Şapkası Binası'ndan oluşan Buşehr Fars Körfezi Bölge Müzesi, Buşehr Limanı'nın Sebzabad bölgesinde yer alıyor. Fotoğrafçı: Abbas Haydari
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Ebu Şerif: Yüzyıl Anlaşmasının hedefi İslami birliğe darbe indirmektir
Tahran, IRNA- Filistin İslami Cihad’ın Tahran Temsilcisi Nasır Ebu Şerif, Yüzyıl anlaşmasının…
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Dışişleri Bakanlığı: Avrupa, İsrail’in acımasızlıkları karşısında cesaretli adımlar atsın
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa’nın dünya kamuoyu vicdanının…
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Dünya’nın en büyük el yazma Kuran-i Kerimi Meşhed’de görücüye çıktı
Meşhed, IRNA- Dünya’nın en büyük el yazma Kuran-i Kerim’i internet ortamında görücüye çıktı.
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Amerikalı Yahudi aktivist: Kudüs Günü dünyada halklara ilham vermektedir
New York, IRNA- Pink Code grubunun aktivistlerinden aynı anda Yahudi olan Ariel Gold, Kudüs…
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Dünya Kudüs Günü Törenleri Organizatöründen İslami merkezlerin pasifliği ile ilgili uyarı
Londra, İRNA- Dünya Kudüs Günü Törenleri organizatörlüğünü üstlenen İngiltere İslam İnsan Hakları…
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Hamas: Bazı Arap ülkeleri İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi peşindedir
Taran, IRNA- Hamas’ın Tahran temsilcisi Halit Kudumi, bazı Arap ülkelerinin siyoist rejimle…
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Haşdi Şabir Başkan Yardımcısı: Filistin ülküsünün canlı kalması İmam Humeyni ve Ayetullah Hamenei sayesindir
Bağdat, IRNA- Haşdi Şabi Operasyonları Başkan Yardımcısı Abu Ali El Basri, Filistin ülküsünün…
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Tunuslu Politikacı: İran tüm Filistinli grupları desteklemektedir
Tahran, IRNA- Şeit Mohhammad El İbrahimi’nin eşi ve Tunus Halk Hareketinin liderlerinden Mobareke…
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Aşina: İran’ın uluslararası arenada isnat edilen haberlerinin çoğu IRNA’ya aittir
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Müşaviri ve Cumhurbaşkanlığı Stratejik Aaştırmalar Merkezi…
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Tunus: Kudüs bağımsız Filistin’in başkenti kalacaktır
Tahran, IRNA- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kudüs’ün bağımsız Filistin’in başkenti olarak…
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