İsfahan, İRNA- İsfahan'a 100 kilometre mesafede bulunan Verzene Çölü'nün genişliği 17 bin hektar kadardır. Bu çölün İran'ın diğer çölleri ile farkı, bu çölde uzunlamasına, ay ve piramit şeklinde kum tepeleri gibi şekil ve manzaralar oluşmasına sebep olan farklı rüzgarların esmesidir. Kameraman: Resul Şucai
-
İsfahan Verzene Çölü
İsfahan, İRNA- İsfahan'a 100 kilometre mesafede bulunan Verzene Çölü'nün genişliği 17 bin hektar…
-
Siraf Limanı'nda tarihi bir sikke bulundu
Buşher, İRNA- Siraf Kültürel Miras Ulusal Kurumu Başkan Vekili Mehdi Azeriyan, 1835 yılına…
-
Gilan'ın dünya mirası levhalarının tanıtımı yapıldı
Reşt, İRNA- Hirkani ormanları ve Rudser'e bağlı Kasımabad Köyü'nden oluşan Gilan'ın dünya mirası…
-
Koronaya yakalanan İran'daki yabancı uyrukluların tedavisi ücretsizdir
Tahran, İRNA- İçişleri Bakanlığı Yabancılar ve Yabancı Kökenli Göçmen İşleri Genel Müdürü Mehdi…
-
İran'dan Irak'la askeri ve savunma iş birliğini artırmaya vurgu
Bağdat, İRNA- İran'ın Bağdat Büyükelçiliği Askeri Ataşesi General Mustafa Muradiyan, Irak Savunma…
-
Sulhi Dölek'in "Kirpi"sini İranlılara kim tanıttı?
Tahran, İRNA- Türk yazar ve senarist Sulhi Dölek'in "Kirpi" adlı romanı, İranlı tercüman ve…
-
Meşhed Firdevsi Üniversitesi dergisi Scopus Veritabanı'na kabul edildi
Meşhed, İRNA- Meşhed Firdevsi Üniversitesi Matematik Bilimleri Fakültesi Dekanı Alirıza Süheyli,…
-
İran, Türkiye ve Çin'le birlikte 2019 yılında en çok bilimsel büyümeye imza attı
Tahran, İRNA- İslam Dünyası Bilimler Dayanak Veritabanı Başkan Vekili Muhammed Cevad Dehgani,…
-
İran'ın Şam Büyükelçisi: Müslümanların ilk kıblesi satılık değildir
Tahran, İRNA- İran'ın Şam Büyükelçisi Cevad Türkabadi, 'Müslümanların ilk kıblesi, uluslararası…
-
Kirman Kemsurh Köyü'nün harika doğasından manzaralar
Kirman, İRNA- Kirman'a bağlı Rayn ilçesi köylerinden Kemsurh köyü, yılın dört mevsiminde muhteşem…
yorumunuz