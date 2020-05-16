İsfahan Verzene Çölü

İsfahan, İRNA- İsfahan'a 100 kilometre mesafede bulunan Verzene Çölü'nün genişliği 17 bin hektar kadardır. Bu çölün İran'ın diğer çölleri ile farkı, bu çölde uzunlamasına, ay ve piramit şeklinde kum tepeleri gibi şekil ve manzaralar oluşmasına sebep olan farklı rüzgarların esmesidir. Kameraman: Resul Şucai