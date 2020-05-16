16 May 2020 20:07
Journalist ID: 2391
News Code: 83789511
0 Persons

Kirman Kemsurh Köyü'nün harika doğasından manzaralar

Kirman, İRNA- Kirman'a bağlı Rayn ilçesi köylerinden Kemsurh köyü, yılın dört mevsiminde muhteşem doğasıyla gözleri kamaştırıyor. Rayn ilçesi, Kirman ilinin aynı isimli merkezinr 100 kilometre uzaklıktadır. Fotoğrafçı: Elnaz Kadıri

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 5 =