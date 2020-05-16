Kirman Kemsurh Köyü'nün harika doğasından manzaralar

Kirman, İRNA- Kirman'a bağlı Rayn ilçesi köylerinden Kemsurh köyü, yılın dört mevsiminde muhteşem doğasıyla gözleri kamaştırıyor. Rayn ilçesi, Kirman ilinin aynı isimli merkezinr 100 kilometre uzaklıktadır. Fotoğrafçı: Elnaz Kadıri
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