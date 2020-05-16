Urmiye Gölü'nde ümit dalgası

Urmiye, İRNA- Urmiye Gölü'nün su hacminin 5 milyar 250 milyon metreküpü aşması ile Azerbaycan'ın Mavi Cevheri lakablı bu göldeki su hacmi, bir önceki yıla kıyasla 90 milyon metreküp arttı. Gölün genişliği ise geçen yıla göre 23 kiloemtre kare büyüyerek 3 bin 239 kilometrekare ulaştı. Kameraman: Taha Asgerhani