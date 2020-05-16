16 May 2020 18:45
Journalist ID: 2391
News Code: 83789508
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Şiraz Hacı Ali Camii

Şiraz, İRNA- Kaçar döneminden kalma Hacı Ali Camii, Şiraz'ın Araplar mahallesi Han Okulu'nun doğu tarafında yer almaktadır. 2002 yılında İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne alınan cami, Kaçar mimarisi ile dikkat çekmektedir. Fotoğrafçı: Şivasadat Attaran

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