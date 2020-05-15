15 May 2020 18:12
Journalist ID: 1942
News Code: 83788392
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Mahabad dağları Ters Lalelerle bezendi

Mahabad, IRNA- İran’ın batısında yer alan Mahabadd bölgesinin dağları Baharın gelişi ile ters lalelerle bezendi. Yöre halkı tarafından Ağlama Çiçeği, Meryem’in Gözyaşı ve Kayzer’in Tacı diye de adlandırılan Ters Laleler türünün nadir örneklerindendir.

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