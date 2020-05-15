Mahabad dağları Ters Lalelerle bezendi

Mahabad, IRNA- İran’ın batısında yer alan Mahabadd bölgesinin dağları Baharın gelişi ile ters lalelerle bezendi. Yöre halkı tarafından Ağlama Çiçeği, Meryem’in Gözyaşı ve Kayzer’in Tacı diye de adlandırılan Ters Laleler türünün nadir örneklerindendir.