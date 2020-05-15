15 May 2020 15:45
Journalist ID: 1942
News Code: 83788323
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Mervdeşt’te Bahar Manzaraları

Şiraz, IRNA- Şiraz ilinin Mervddeşt kentinin Aktepe köyünde Bahar Manzaraları bir başka güzeldir.

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