15 May 2020 08:51
Journalist ID: 1942
News Code: 83788062
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Tahran’da Ehya Gecesi Törenleri düzenlendi

Tahran, IRNA- 21 Ramazan İmam Ali as. Şahadet yıldönümü törenleri Tahran’da bazı yerlerde sosyal mesafe korunarak düzenlendi.

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