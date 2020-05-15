Tahran, IRNA- 21 Ramazan İmam Ali as. Şahadet yıldönümü törenleri Tahran’da bazı yerlerde sosyal mesafe korunarak düzenlendi.
-
Mervdeşt’te Bahar Manzaraları
Şiraz, IRNA- Şiraz ilinin Mervddeşt kentinin Aktepe köyünde Bahar Manzaraları bir başka güzeldir.
-
İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 91 bin 836’ya ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
-
Sünger demir üretimi 2.5 milyo tonu geçti
Tahran, IRNA- Tahran’da özel ve devlet sektörü tesislerinde 21 Mart-21 Nisan tarihlerin arasında…
-
Tahran’da Ehya Gecesi Törenleri düzenlendi
Tahran, IRNA- 21 Ramazan İmam Ali as. Şahadet yıldönümü törenleri Tahran’da bazı yerlerde sosyal…
-
Amerika 2019 yılında nükleer silahlar için 35 milyar doları aşkın harcamıştır
Tahran, IRNA- Amerika 2019 yılında 35.4 milyar dolar nükleer silahlarına harcamada bulunmuştur.…
-
Hacı Mirzai: İran koronavirüsle mücadelede kazandığı tecrübeleri paylaşmaya hazırdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Mohsen Hacı Mirzai, İran’ın koronavirüsle…
-
Zarif: Amerika’nın BM Güvenlik Konsey, kararındaki ortaklığı sona ermiştir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ‘’BM Güvenlik Konseyi…
-
Tekab’da Bahar Manzaraları
Mahabad, IRNA- İran’ın batısında yer alan Tekab kentinden Bahar manzaraları.
-
İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 90 bin 539’a ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
-
İsfahan Kolah Gazi sit alanı
İsfahan, IRNA- İsfahan kentine yakı Kolah Gazi sit alanı 50 bin hektar alanı kapsamaktadır.…
yorumunuz