14 May 2020 19:51
Journalist ID: 1942
News Code: 83787865
0 Persons

Tekab’da Bahar Manzaraları

Mahabad, IRNA- İran’ın batısında yer alan Tekab kentinden Bahar manzaraları.

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 8 =