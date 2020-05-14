14 May 2020 14:33
Journalist ID: 1942
News Code: 83787621
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İsfahan Kolah Gazi sit alanı

İsfahan, IRNA- İsfahan kentine yakı Kolah Gazi sit alanı 50 bin hektar alanı kapsamaktadır. Alanda birçok kuş türünün yanında ceylan ve çeşitli geyik türleri de mevcuttur.

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