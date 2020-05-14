İsfahan, IRNA- İsfahan kentine yakı Kolah Gazi sit alanı 50 bin hektar alanı kapsamaktadır. Alanda birçok kuş türünün yanında ceylan ve çeşitli geyik türleri de mevcuttur.
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 90 bin 539’a ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İsfahan Kolah Gazi sit alanı
İsfahan, IRNA- İsfahan kentine yakı Kolah Gazi sit alanı 50 bin hektar alanı kapsamaktadır.…
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Musevi: Amerika devlet terörizmini sonlandırmalı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın…
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Firdevsi, İran’ın sonsuza kadar sürecek destanlar yazan şairi
Meşhed, IRNA- 14 Mayıs, şöhreti İran sınırlarını aşan en önemli şairlerinden olan Hekim Ebulkasım…
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İran, Tacikistan’a tıbbi malzeme yardımı gönderdi
Tahran, IRNA- Taciksitan hükümetinin resmi istemi doğrultusunda İran o ülkeye tıbbi malzeme…
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Almanya’dan alına tıbbi malzeme Türkiye üzerinden İran’a getirildi
Urumiye, IRNA- Bazergan Gümrük Genel Müdürü Sadık Namdar, Almanya'dan yüklenen 96 tonluk ilaç…
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İran dünya ülkelerinden Filistin’e etkili destek vermelerini istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sahte Siyonist Rejimin tesisi ve Nekbet…
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İran’da yatırım yapanlara 5 yıllık oturma izni verilecektir
Tahran, IRNA- İran İçişleri Bakan Yardımcısı Babek Dinperest, İran’da yatırım yapanlara 5 yıllık…
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Mescidi: Washington’un baskılarının Tahran-Bağdat ilişkilerine etkisi olmaz
Tahran, IRNA- İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrej Mescidi, Washington baskılarının Tahran-Bağdat’ın…
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İran'da ilk çevgan sahası yazıtı bulundu
Hürremabad, İRNA- Luristan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü Emin…
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