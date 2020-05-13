13 May 2020 15:49
Journalist ID: 2391
News Code: 83786666
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Mahabad Kalatşay Dağı'nda doğanın cilveleri bir başka güzel

Mahabad, İRNA- İran-Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan iline bağlı Mahabad ilçesinin 70 kilometre batısındaki Kalatşay Dağı, yaz mevsiminde başka bir güzelliğe bürünmektedir. Kameraman: Abdullah Rahmani

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