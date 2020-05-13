13 May 2020 14:18
Journalist ID: 2391
News Code: 83786449
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Eşterankuh'un güzel simgesi: Goher Gölü

Hürremabad, İRNA- İran'ın güneybatısında Luristan iline bağlı Eşterankuh ilçesinde yer alan Goher Gölü, çevresi ile güzel manzaralar oluşturmaktadır. Kameraman: Milad Bakıri

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