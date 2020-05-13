13 May 2020 10:35
Journalist ID: 2391
News Code: 83785997
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İran genelinde Ramazan ayı 19. gecesi Kadir merasiminden kareler

Tahran, İRNA- İran'ın dört bir yanında korona virüsü salgını nedeniyle sağlık protokollerine riayet edilerek Ramazan ayının 19. gecesi Kadir merasimleri düzenlendi. Fotoğrafçılar: Muhammed Mehdi Vural- Nazenin Kazımi Neva- Abdullah Haydari

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