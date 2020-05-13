İran genelinde Ramazan ayı 19. gecesi Kadir merasiminden kareler

Tahran, İRNA- İran'ın dört bir yanında korona virüsü salgını nedeniyle sağlık protokollerine riayet edilerek Ramazan ayının 19. gecesi Kadir merasimleri düzenlendi. Fotoğrafçılar: Muhammed Mehdi Vural- Nazenin Kazımi Neva- Abdullah Haydari
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İran'da ilk çevgan sahası yazıtı bulundu
Hürremabad, İRNA- Luristan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü Emin…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 89 bin 428'e ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Mahabad Kalatşay Dağı'nda doğanın cilveleri bir başka güzel
Mahabad, İRNA- İran-Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan iline bağlı Mahabad ilçesinin 70 kilometre…
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İran ticari limanlarının konteyner kapasitesinin yıllık 8 milyon TEU'ya ulaşacağı açıklandı
Tahran, İRNA- İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Muhammed Rastad, bu yıl ülke…
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Dünya Güreş Birliği en iyi 5 İranlı güreşçiyi açıkladı
Tahran, İRNA- Dünya Güreş Birliği, İran güreş tarihinde ilk 5 güreşçinin isimlerini açıkladı.…
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Yılın ilk ayında alüminyum külçe üretiminde yüzde 46'lık büyüme
Tahran, İRNA- İran takviminde yılın ilk ayında (20 Mart- 19 Nisan arası) alüminyum külçe üretimi…
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İran'dan Almanya'ya korona tanı kitleri ihracatı yapıldı
Tahran, İRNA- İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, İranlı uzmanlar tarafından üretilen korona…
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UNICEF'ten İran'a kelebek hastası çocuklara özel pansuman gönderimi
Tahran, İRNA- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu veya kısaca UNICEF, Almanya'nın finansmanı…
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Eşterankuh'un güzel simgesi: Goher Gölü
Hürremabad, İRNA- İran'ın güneybatısında Luristan iline bağlı Eşterankuh ilçesinde yer alan…
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İran ve Malezya'dan ekonomik iş birliğini artırmaya vurgu
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani ile Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin arasında yapılan telegon…
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