Konarek, İRNA- Konarek hafif destek gemisinde yaşanan kazada şehit olanların cenaze töreni 12 Mayıs günü Sistan ve Beluçistan ilinde düzenlendi. İran'ın güney sularındaki askeri tatbikat sırasında meydana gelen bir kaza sonucu, Konarek hafif destek gemisinde bir kaza meydana gelmiş ve İran Ordusu Deniz Kuvvetleri açıklamasına göre, bu gemi kazasında 19 asker şehit olurken 15 asker de yaralandı. Fotoğrafçı: Rüstem Keriminejad
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6. Uluslararası Şems-i Tebrizi ve Mevlana Sempozyumu'na makale alımı yapılacak
Urmiye, IRNA- İran Hikmet ve Felsefe Araştırma Merkezi 6. Uluslararası Şems ve Mevlana Kongresi'ne…
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Konarek hafif destek gemisi olayında şehit olanların cenaze töreninden kareker
Konarek, İRNA- Konarek hafif destek gemisinde yaşanan kazada şehit olanların cenaze töreni…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 88 bin 357'ye ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran Enerji Bakanlığı ve UNICEF'in iş birliği ile ülkeye 32 ton yüzer pompa ithal edildi
Tahran, İRNA- Enerji Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Danışmanı Muhammed Ali Ferehnakiyan,…
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İranlı hemşirelerin yüzde 65'i korona ile mücadelenin ön cephesinde mücadele ediyor
Tahran, İRNA- Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Hemşire İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı…
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Trump'ın başarısızlığı ABD'de hemşireler üzerinde baskı oluşmasına neden olmuştur
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'Trump yönetiminin başarısızlığı, ön…
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Nekbe (Felaket) Günü ve küresel sorumluluklar
Tahran, İRNA- Sahte Siyonist rejimin tohumunun semavi peygamberlerin yurdu olan stratejik Ortadoğu…
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Tahran, İRNA- İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Sağlık Teknolojisi Ofisi Genel Müdürü…
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İran'dan ABD'nin Tahran'ın mahkum takasını geciktirdiği yönündeki iddiasına yalanlama
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Tahran'ın mahkum takası konusunda…
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