Konarek hafif destek gemisi olayında şehit olanların cenaze töreninden kareker

Konarek, İRNA- Konarek hafif destek gemisinde yaşanan kazada şehit olanların cenaze töreni 12 Mayıs günü Sistan ve Beluçistan ilinde düzenlendi. İran'ın güney sularındaki askeri tatbikat sırasında meydana gelen bir kaza sonucu, Konarek hafif destek gemisinde bir kaza meydana gelmiş ve İran Ordusu Deniz Kuvvetleri açıklamasına göre, bu gemi kazasında 19 asker şehit olurken 15 asker de yaralandı. Fotoğrafçı: Rüstem Keriminejad