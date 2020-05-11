İsfahan Çiçekler Bahçesi'nden kareler

İsfahan, İRNA- İsfahan Çiçekler Bahçesi, Zayande Nehri kıyısında, Bozorgmehr Köprüsü'nün yanında yer almaktadır. Bu bahçede her türlü çiçek, süs ve şifalı bitki bulunmakta. Bu bahçe Mayıs ayında bir bahar atmosferine büründü. Fotoğrafçı: Resul Şucai