İsfahan, İRNA- İsfahan Çiçekler Bahçesi, Zayande Nehri kıyısında, Bozorgmehr Köprüsü'nün yanında yer almaktadır. Bu bahçede her türlü çiçek, süs ve şifalı bitki bulunmakta. Bu bahçe Mayıs ayında bir bahar atmosferine büründü. Fotoğrafçı: Resul Şucai
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İsfahan Çiçekler Bahçesi'nden kareler
İsfahan, İRNA- İsfahan Çiçekler Bahçesi, Zayande Nehri kıyısında, Bozorgmehr Köprüsü'nün yanında…
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