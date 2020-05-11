İsfahan, İRNA- Hor ve Biyabanek ilçesi, ülkenin ekoturizminin kurulması ve geliştirilmesi için en önemli merkezlerden biri olarak istihdamın yayılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Kentteki 65 turizm biriminden 62'si ekoturizmdir alanında faaliyet göstermektedir. Bu mekanları yıllık 4 bin kişi ziyaret ediyor.Fotoğrafçı: Muhsin Firuzi
-
İsfahan Çiçekler Bahçesi'nden kareler
İsfahan, İRNA- İsfahan Çiçekler Bahçesi, Zayande Nehri kıyısında, Bozorgmehr Köprüsü'nün yanında…
-
Ekoturizm; Hor ve Biyabanek'te istihdam merdiveni
İsfahan, İRNA- Hor ve Biyabanek ilçesi, ülkenin ekoturizminin kurulması ve geliştirilmesi için…
-
Cumhurbaşkanı Ruhani: Her zaman olduğu gibi Irak halkı ile hükümetinin yanında yer alacağız
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile yaptığı telefon…
-
İran dünyada koronadan iyileşme oranı sıralamasında üçüncü sırada
Tahran, İRNA- İslam Dünyası Bilim Atıf Veritabanı Başkanı Muhammed Cevad Dehgani, ’Çin yüzde…
-
İran, korona tedavisi için yapılan klinik çalışmalarda dünyada üçüncü sırada
Tahran, İRNA- Koronavirüs salgınına karşı tedavi stratejilerinin etkinliğini araştırmak amacıyla…
-
ISESCO üyesi ülkelerin Eğitim ve Öğretim Bakanlarının olağanüstü sanal toplantısı düzenlenecek
Tahran, İRNA- İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Üye Devletlerinin Eğitim…
-
Kanada'da İran girişim şirketinin değeri 2 milyar dolar olarak açıklandı
Tahran, İRNA- Şiraz Üniversitesi'nden mezun gençler tarafından Kanada'da kurulan girişim şirketinin…
-
İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 87 bin 422'ye ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
-
İran ile ABD arasında mahkum takası için arabulucuya ihtiyaç yok
Tahran, İRNA, İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, 'İran ve ABD arasında mahkum takası yapma kararı…
-
Rusya: Nükleer Anlaşma diplomatik bir şaheserdi
Moskova, İRNA- Rusya'nın BM Viyana Daimi Temsilcisi Mihail Olyanov, Nükleer Anlaşma'nın diplomatik…
yorumunuz