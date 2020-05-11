11 May 2020 16:06
Journalist ID: 2394
News Code: 83783506
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Ekoturizm; Hor ve Biyabanek'te istihdam merdiveni

İsfahan, İRNA- Hor ve Biyabanek ilçesi, ülkenin ekoturizminin kurulması ve geliştirilmesi için en önemli merkezlerden biri olarak istihdamın yayılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Kentteki 65 turizm biriminden 62'si ekoturizmdir alanında faaliyet göstermektedir. Bu mekanları yıllık 4 bin kişi ziyaret ediyor.Fotoğrafçı: Muhsin Firuzi

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