10 May 2020 18:20
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News Code: 83782492
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Korona ile Mücadele Ulusal Kurulu'nun İslam İnkılabı Rehberi ile videolu bağlantısından görüntüler

Tahran, İRNA- Korona ile Mücadele Ulusal Kurulu toplantısı, bu sabah İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei ile görüntülü iletişim yoluyla düzenlendi. Bu video bağlantısında Cumhurbaşkanı Ruhani, Sağlık ve İçişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanı, korona ile mücadele için atılan adımlar hakkında bilgi verdi.

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