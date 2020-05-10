Uluslararası Enzeli Sulağından görüntüler

Reşt, İRNA- Uluslararası Enzeli Sulak Alanı, yüksek nem ve su açısından diğer sulak alanlarla karşılaştırılamayan İran'daki hayvanlar için en önemli ve en büyük doğal yaşam alanlarından biridir. Ramser Antlaşması'na kayıtlı ilk sulak alanlardan biri olan değerli bir çevresel olaylardandır ve bugün endişe verici ve kötü durumdadır. Ülkenin sulak alanlarının kirlenmesi ve kuruması uzun zamandır Enzeli'de de başlamıştır, öyle ki Enzeli sulak alanının derinliği son birkaç yılda 12 metre olmuştur. Ancak şimdi düşük su alanlarında beş santimetreye ve derin alanlarda bir metreye ulaşmıştır. Kanalizasyon, atık ssuyu ve gübre akışı, Enzeli Sulak Alanı'nın bitki ve hayvanlarını tehdit eden tehlikelerden biridir. Fotoğrafçı: Muctaba Muhammedi
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