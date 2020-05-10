Nesir el-Mülk veya Pembe Cami

Şiraz, İRNA- Nesir el-Mülk Camii veya Pembe Camii, Şiraz'daki eski camilerden biridir. Bu cami, gün boyunca renkli camının arkasında oluşan ve camide özel bir güzellik yaratan renkli ışıklar ile ünlüdür. Nesir el-Mülk Camii Godi-i Araplar bölgesinde ve Lütfali Han-ı Zend caddesinde yer almaktadır. Kaçar döneminin yapılarından biri olan bu cami, Şiraz'ın soylularından ve zenginlerinden olan Nesir el-Mülk lakaplı Mirza Hasan Ali Han'ın emriyle inşa edilmiştir. Mimarisi Muhammed Hasan Mimar'ın eseridir. İnşaatı 1876'dan 1888'e kadar sürdü. Bu eser 20 Haziran 1979'da 396 sicil numarasıyla İran'ın ulusal eserlerinden biri olarak tescil edilmiştir.