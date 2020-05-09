Nevşehir, İRNA- Hazar Denizi'nin güneyinde yer alan Mazenderan iline bağlı Nevşehir ilçesi Çelender Köyü'nün 5 kilometre kuzeyinde bulunan Memrez Gölü'nün içinde kurumuş ağaçlar bulunmakta. İlginç ve korkunç sahneler oluşturan bu ağaçlar nedeniyle bu göle Ruhlar Sulah Alanı da denilemktedir. Uzunluğu 700 metre, genişliği 300 metredir. Kameraman: İhsan Fazli Osanlu
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İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ile Yemen Ensarullah Sözcüsü görüştü
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Ali Asger Haci ile Ensarullah…
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Tahran Tabiat Köprüsü sağlıkçılara destek adına beyaza büründü
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İran, Uluslararası İslami İhracat Garanti Fonu Birliği toplantısına katıldı
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Bağdat, İRNA- Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa Kazımi, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi…
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Mazenderan Memrez Gölü
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Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif twitter hesabından yaptığı açıklamada,…
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