Mazenderan Memrez Gölü

Nevşehir, İRNA- Hazar Denizi'nin güneyinde yer alan Mazenderan iline bağlı Nevşehir ilçesi Çelender Köyü'nün 5 kilometre kuzeyinde bulunan Memrez Gölü'nün içinde kurumuş ağaçlar bulunmakta. İlginç ve korkunç sahneler oluşturan bu ağaçlar nedeniyle bu göle Ruhlar Sulah Alanı da denilemktedir. Uzunluğu 700 metre, genişliği 300 metredir. Kameraman: İhsan Fazli Osanlu