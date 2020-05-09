9 May 2020 15:14
Journalist ID: 2391
News Code: 83780722
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Kuhpaye'ye bağlı Vamkabad'da bahar manzaraları

Kirman, İRNA- İran'ın güneyinde Kirman ilinin aynı adlı merkez ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Kuhpaye bölgesine bağlı Vamkabad veya Şengistan Deresi, bahar mevsiminde başka bir güzellik kazanıyor. Kameraman: Ebuzer Ahmedizade

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