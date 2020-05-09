Kirman, İRNA- İran'ın güneyinde Kirman ilinin aynı adlı merkez ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Kuhpaye bölgesine bağlı Vamkabad veya Şengistan Deresi, bahar mevsiminde başka bir güzellik kazanıyor. Kameraman: Ebuzer Ahmedizade
-
Kuhpaye'ye bağlı Vamkabad'da bahar manzaraları
Kirman, İRNA- İran'ın güneyinde Kirman ilinin aynı adlı merkez ilçesine 30 kilometre mesafede…
-
İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 85 bin 64'e ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
-
BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran'a karşı iddialarını reddetmek için güçlü kanıtlara sahip
New York, İRNA- ABD Dış İlişkiler Konseyi Düşünce Kuruluşu üyesi Kelsey Davenport, 'BM Güvenlik…
-
Türk yatırımcıdan Hemedan'da büyük bir turizm projesine yatırım
Hemedan, İRNA- Hemedan Belediye Başkanlığı Yatırım ve Halk Katılımı Kurumu Genel Müdürü Mehran…
-
Çin: BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını kötüye kullanmaya çalışmak, sonuç vermeyecek
New York, İRNA- Çin'in BM Daimi Temsilciliği, Nükleer Anlaşma'nın çok taraflı bir anlaşma olduğunu…
-
Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin taahhütlerini ihlal etmesi hakkında BM Genel Sekreteri'ne mektup yazdı
New York, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammd Cevad Zarif, BM Genel Sekreteri Anotnio Guterres'e…
-
Tati Revançi: Amerika 231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararını çiğneyerek uluslararası hukukla alay etmekte
New York, IRNA- İran’ın BM nezdindeki daimi temsilcisi Mecid Tahti Revançi, çoğulculuğun güçlenmesi…
-
Musevi: Zarif, Amerika’nın ahde vefasızlıkları ile ilgili Guterres’e bir mektup gönderdi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran…
-
Zarif: İran’dan Almanya ve Türkiye’ye 40 bin korona testi gönderilmiştir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Hindistanlı Zerdüştileri…
-
Uramanat Bölgesinde Bahar
Kermanşah, IRNA- Kermanşah ilinin Uramanat bölgesi ilin kuzey batısında yer almaktadır ve Pave,…
yorumunuz