8 May 2020 21:37
Journalist ID: 1942
News Code: 83780293
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Uramanat Bölgesinde Bahar

Kermanşah, IRNA- Kermanşah ilinin Uramanat bölgesi ilin kuzey batısında yer almaktadır ve Pave, Revanser, Cevandur ve Selas kentleri bu bölgededir.

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