8 May 2020 18:49
Journalist ID: 1942
News Code: 83780217
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Korona sonrası İran’da ilk Cuma Namazları

Tahran, IRNA- Korona’nın yaygınlaşması sonrası İran genelinde düzenlenmeye Cuma Namazları, bazı bölgelerde riskin azalması ile birlikte yeniden kılınmaya başlamıştır.

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