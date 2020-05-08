Tahran, IRNA- Korona’nın yaygınlaşması sonrası İran genelinde düzenlenmeye Cuma Namazları, bazı bölgelerde riskin azalması ile birlikte yeniden kılınmaya başlamıştır.
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Uramanat Bölgesinde Bahar
Kermanşah, IRNA- Kermanşah ilinin Uramanat bölgesi ilin kuzey batısında yer almaktadır ve Pave,…
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Zarif ve Borrel bölgesel ve uluslararası meseleleri incelediler
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve AB Dış Politika…
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Cumhurbaşkanı Ruhani, ihracat için korona teşhis kitlerinin yapılmasını istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Hasan Ruhani, İran’ın korona ile mücadelede elde ettiği…
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Korona sonrası İran’da ilk Cuma Namazları
Tahran, IRNA- Korona’nın yaygınlaşması sonrası İran genelinde düzenlenmeye Cuma Namazları,…
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Bu sene külçe altın üretimi yüzde 17 artacaktır
Tahran, IRNA- İran Sanayi ve Maden Geliştirme Kurumu Müdürlerinden Omid Emami, İsfahan’daki…
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Dünya Kızılay ve Kızılhaç Günü
Tahran, IRNA- 1864 Genevre anlaşması ile şekillenen Kızılhaç, tarafsız bir örgüt olarak insani…
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İsviçre: İran ile ticaret için oluşan ticaret kanalından bir faaliyet yürütülmemiştir
Tahran, IRNA- İsviçre hükümeti İran ile ticaret için oluşturulan ticari kanaldan ticari bir…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 83 bin 837 kişiye ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Musevi: Amerika’nın tek taraflı politikaları sonlanmalı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın…
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WeGo Genel Sekreteri Şiraz Haftasını kutladı
Şiraz, IRNA- Dünya Akıllı Sürdürülebilir Şehirler Örgütü'nün (WeGO) genel sekreteri Kyong-yul…
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