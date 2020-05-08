8 May 2020 18:28
Journalist ID: 1942
News Code: 83780212
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Dünya Kızılay ve Kızılhaç Günü

Tahran, IRNA- 1864 Genevre anlaşması ile şekillenen Kızılhaç, tarafsız bir örgüt olarak insani yardımlarda bulunmaktadır. 8 Mayıs dünyada Kızılhaç ve Kızılay Günü olarak kutlanmaktadır.

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