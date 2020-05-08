8 May 2020 10:36
Journalist ID: 1942
News Code: 83779875
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Semirom’da Bahar Manzaraları

İsfahan, IRNA- İsfahan ilinin Semirom kenti Baharın gelişi ile farklı güzelliğe büründü.

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