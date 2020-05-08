İsfahan, IRNA- İsfahan ilinin Semirom kenti Baharın gelişi ile farklı güzelliğe büründü.
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 83 bin 837 kişiye ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Musevi: Amerika’nın tek taraflı politikaları sonlanmalı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın…
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WeGo Genel Sekreteri Şiraz Haftasını kutladı
Şiraz, IRNA- Dünya Akıllı Sürdürülebilir Şehirler Örgütü'nün (WeGO) genel sekreteri Kyong-yul…
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Semirom’da Bahar Manzaraları
İsfahan, IRNA- İsfahan ilinin Semirom kenti Baharın gelişi ile farklı güzelliğe büründü.
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İran, Ortadoğu’da çelik üreten ve ihraç eden ülkelerin başındadır
Tahran, IRNA- İran 50 yılı aşkın çelik üretimi ile bugün Ortadoğu bölgesinin en büyük üreticisi…
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İran ve Türkiye İçişleri Bakan Yardımcıları telefonla görüştü
Tahran, IRNA- İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikarı ve Türk meslektaşı Muherrem…
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Tahran 5.1 şiddetinde depremle sallandı
Tahran, IRNA- İran'ın başkenti Tahran dün gece yerel saatle 00:48’te 'da ( Türkiye Saati ile…
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Uluslararası Fecr Film Festivali bu sene düzenlenmeyecektir
Tahran, IRNA- 38. Dönem Uluslararası Fecr Film Festivali bu sene düzenlenmeyecek ve gelecek…
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İran: ABD, KOEP ile ilgili konuları gündeme getirecek konumda değildir
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) nefret…
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Şiraz, Ağalar Camii
Şiraz, IRNA- Kaçarlar döneminde yapılan ve İran Milli Eserler Listesinde kayıt olan Şiraz Ağalar…
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