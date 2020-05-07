7 May 2020 16:32
Journalist ID: 1942
News Code: 83779432
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Şiraz, Ağalar Camii

Şiraz, IRNA- Kaçarlar döneminde yapılan ve İran Milli Eserler Listesinde kayıt olan Şiraz Ağalar camii sadeliğinin yanında sütunlar, mihrabı ve girişteki nefis çinileri ile ziyaretçileri kendine ayran bırakmaktadır.

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