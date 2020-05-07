Tahran, IRNA- Damavend dağın eteklerinde baharla birlikte ağaçların çiçekleri görülmeye değer manzaralar yaratmıştır.
-
Şiraz, Ağalar Camii
Şiraz, IRNA- Kaçarlar döneminde yapılan ve İran Milli Eserler Listesinde kayıt olan Şiraz Ağalar…
-
Dejpesend: Ambargolar İran dış ticaretini etkilemedi
Tahran, IRNA- İran Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend, tüm ambargolar ve uluslararası baskılara…
-
Zarif, Irak’ta yeni hükümetin oluşmasını kutladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Irak’ta yeni hükümetin…
-
İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 82 bin 744’e ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
-
Damavend eteklerinde dağ çiçekleri
Tahran, IRNA- Damavend dağın eteklerinde baharla birlikte ağaçların çiçekleri görülmeye değer…
-
Rahmani: Geçen sene 470 milyon ton maden istihsal edildi
Tahran, IRNA- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, İran’ın ambargolara rağmen…
-
Baft Godar Sebz köyünün doğal güzellikleri
Kerman, IRNA- Kerman ilinin Baft kentine bağlı Godar Sebz köyü el değmemiş doğal güzelliklere…
-
Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından kerman’da 4 büyük projenin açılışı yapıldı
Tahran, IRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani bugün video konferans yöntemiyle Kerman ilinin Hatun Abad…
-
Zaliyan Şazend’in olağanüstü doğal güzellikleri
Erak, IRNA- Erak kentine 60 km mesafede bulunan Zaliyan Şazend bölgesi harika ve olağanüstü…
-
Vaizi: İran ve Azerbaycan dostluğu köklüdür
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü Mahmut Vaizi, İran ve Azerbaycan…
yorumunuz