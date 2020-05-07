7 May 2020 14:35
Journalist ID: 1942
News Code: 83779315
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Damavend eteklerinde dağ çiçekleri

Tahran, IRNA- Damavend dağın eteklerinde baharla birlikte ağaçların çiçekleri görülmeye değer manzaralar yaratmıştır.

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