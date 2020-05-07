7 May 2020 14:04
Journalist ID: 1942
News Code: 83779284
0 Persons

Baft Godar Sebz köyünün doğal güzellikleri

Kerman, IRNA- Kerman ilinin Baft kentine bağlı Godar Sebz köyü el değmemiş doğal güzelliklere sahiptir.

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 9 =