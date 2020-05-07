Erak, IRNA- Erak kentine 60 km mesafede bulunan Zaliyan Şazend bölgesi harika ve olağanüstü doğal güzellikleri ile bölgenin en önemli gezilecek yerlerindendir.
-
Zaliyan Şazend’in olağanüstü doğal güzellikleri
Erak, IRNA- Erak kentine 60 km mesafede bulunan Zaliyan Şazend bölgesi harika ve olağanüstü…
-
Vaizi: İran ve Azerbaycan dostluğu köklüdür
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü Mahmut Vaizi, İran ve Azerbaycan…
-
Zali: İran tıp alanında yeni uzmanlık protokollerine imza atabilir
Tahran, IRNA- Tahran Korona ile mücadele komitesi başkanı İran’ın tıp alanında yeni uzmanlık…
-
Kermanşah ili yabancı yatırım çekmede 3. Sırada yer almakta
Tahran, IRNA- Kermanşah ili yabancı yatırım çekmede geçen sene İran’da 3. Sırada yer almaktadır.…
-
Kendur Lale Bahçeleri
Kerec, IRNA- Kerec- Çalus caddesinde yer alan Lale Bahçeleri, Kerec’in 35 km mesafesinde yer…
-
Özbekistan ve Tacikistan cumhurbaşkanları, İran ile ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar
Tahran, IRNA- Özbekistan ve Tacikistan Cumhurbaşkanları, Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptıkları…
-
Musevi, Afgan mültecilerle ilgili gerçek dışı haberleri yalanladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bazı…
-
İran Milad Kulesi Talasemi hastaları için kırmızı renge büründü
Tahran, IRNA- İran’ın en yüksek kulesi ve dünyanın 6. Yüksek kulesi Milad Kulesi, Dünya Talasemi…
-
Avusturya Cumhurbaşkanı: AB, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarına karşıdır
Tahran, IRNA- Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, AB’nin İran ile ilişkilerini…
-
İran üniversite rektörleri dünyanın ileri gelen bilim adamları ile korona hakkında yazıştılar
Tahran, IRNA – İran’ın önde gelen üniversitelerinin rektörleri ve büyük araştırma merkezlerinin…
yorumunuz