7 May 2020 10:56
Journalist ID: 1942
News Code: 83778993
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Zaliyan Şazend’in olağanüstü doğal güzellikleri

Erak, IRNA- Erak kentine 60 km mesafede bulunan Zaliyan Şazend bölgesi harika ve olağanüstü doğal güzellikleri ile bölgenin en önemli gezilecek yerlerindendir.

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