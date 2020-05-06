Tahran, IRNA- Tahran’ın yakınında bulunan İrem Hayvanat Bahçesi İran’ın en büyük Hayvanat Bahçeleri arasında yer almaktadır.
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Avusturya Cumhurbaşkanı: AB, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarına karşıdır
Tahran, IRNA- Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, AB’nin İran ile ilişkilerini…
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İran üniversite rektörleri dünyanın ileri gelen bilim adamları ile korona hakkında yazıştılar
Tahran, IRNA – İran’ın önde gelen üniversitelerinin rektörleri ve büyük araştırma merkezlerinin…
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Tahran İrem Hayvanat Bahçesi
Tahran, IRNA- Tahran’ın yakınında bulunan İrem Hayvanat Bahçesi İran’ın en büyük Hayvanat Bahçeleri…
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Huzistan ilinde petrol dışı ihracat geçen sene 11 milyar dolar oldu
Ahvaz, IRNA- Huzistan ili Sanayi, Maden, Ticaret Bürosu Başkanı Abdülrahman Naseriyan, Huzistan…
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Ayetullah Hamenei’nin video konferans yöntemiyle 7 üretim birimi işçileri ile görüşmesi
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İşçi Haftası dolayısıyla…
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Ayetullah Hamenei ülkenin çalışma ve üretim sektörlerinde gençlerin daha fazla yer almasını istedi
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İşçi Haftası dolayısıyla…
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Seyyadmeniş, Fenerbahçe'den erken ayrıldı
Tahran, İRNA- Fenerbahçe Kulübü'nün genç forvet oyuncusu İranlı oyuncu Allahyar Seyyadmeniş,…
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Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi İran'daki Kan Nakli İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti
Tahran, İRNA- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Tahran Temsilcisi Christof Helmen, koronavirüs hastalarını…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 81 bin 587'ye ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Majid Hosseini Trabsoznspor'un antrenmanına katıldı
Tahran, İRNA- Trabzonspor'un atrenmanları Majid Hosseini'nin katılımıyla bugün başladı.
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