6 May 2020 19:38
Journalist ID: 1942
News Code: 83778547
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Tahran İrem Hayvanat Bahçesi

Tahran, IRNA- Tahran’ın yakınında bulunan İrem Hayvanat Bahçesi İran’ın en büyük Hayvanat Bahçeleri arasında yer almaktadır.

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