6 May 2020 19:19
Journalist ID: 1942
News Code: 83778527
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Ayetullah Hamenei’nin video konferans yöntemiyle 7 üretim birimi işçileri ile görüşmesi

Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İşçi Haftası dolayısıyla video konferans yöntemiyle 7 üretim biriminin çalışanları ile video konferans yöntemiyle görüştüler.

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